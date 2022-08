Pakistan: meer dan 1000 doden door moessonregen

In Pakistan is de dodentol van de overstromingen door de moessonregen opgelopen tot 1033. Het land smeekt om meer internationale hulp.

In de afgelopen 24 uur kwamen in Pakistan 119 mensen om als gevolg van de moesson. Dat meldt de rampenbestrijdingsdienst National Disaster Management Authority (NDMA). Daarnaast raakten 71 anderen gewond.

33 miljoen mensen getroffen

Er is ook veel schade. Zo zijn al zowat 950.000 huizen, bijna 3.500 kilometer aan wegen en 149 bruggen verwoest of beschadigd.

De NDMA schat in dat nu al meer dan 33 miljoen mensen, vooral in het verarmde zuiden en zuidwesten van het Zuidoost-Aziatische land, zijn getroffen door de hevige regenval en overstromingen. Zowat een half miljoen mensen verblijft in opvangkampen.

Vraag om hulp

De Pakistaanse regering riep eerder al de noodtoestand uit en smeekt intussen om meer internationale hulp. Onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten hebben al financiële steun beloofd, meldt de Britse openbare nieuwszender BBC World.

Premier Shehbaz Sharif heeft de omvang van de ramp al vergeleken met de zware overstromingen van 2010. Toen kwamen meer dan 2000 mensen om het leven.