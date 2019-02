Pakistan laat piloot vrijdag vrij als 'gebaar van vrede'

De vrijlating moet gezien worden als een 'gebaar van vrede'. Dat heeft eerste minister Imran Khan meegedeeld aan het parlement in Islamabad.

Het conflict tussen de kernmachten India en Pakistan is een tweetal weken geleden weer volledig opgeflakkerd.

Woensdag haalde Pakistan nog twee Indiase toestellen neer. Luitenant-kolonel Abhinandan Varthaman werd toen ook gevangengenomen.

Ook in de nacht van woensdag op donderdag was het nog onrustig in de grensregio Kasjmir. Volgens Pakistan vonden er vuurgevechten en artilleriebeschietingen plaats.