Pakistan laat in Kasjmir gevangengenomen Indiase piloot vrij

Luitenant-kolonel Abhinandan Varthaman mocht de grensovergang van Wagah oversteken, zo was live te zien op de televisiebeelden. Die ligt in de Indiase provincie Punjab, tussen de grootsteden Lahore (Pakistan) en Amritsar (India).

De Pakistaanse premier Imran Khan had de vrijlating van de piloot donderdag aangekondigd in een toespraak voor het parlement in Islamabad. Hij sprak over een 'gebaar van vrede'.

De spanningen tussen India en Pakistan liepen de voorbije dagen op. Nadat de Indiase luchtmacht in de nacht van maandag op dinsdag voor de eerste keer sinds 1971 een aanval had uitgevoerd op Pakistaans grondgebied, schoot Pakistan woensdag naar eigen zeggen twee Indiase gevechtsvliegtuigen uit de lucht. Een Indiase piloot werd gevangengenomen.

Khan had India woensdag in een televisietoespraak gesprekken voorgesteld, maar de Indiase regering rond de hindoe-nationalistische partij BJP van premier Narendra Modi staat onder druk om zich in het licht van de parlementsverkiezingen binnen enkele maanden niet in de hoek te laten drummen. Uit New Delhi kwam er vooralsnog geen officiële reactie op het aanbod tot gesprekken.

In Indiase regeringskringen luidt het dat er geen basis is voor een dialoog, zolang Pakistan niets onderneemt tegen de terreurgroeperingen die vanuit zijn grondgebied opereren. De terreurgroepering Jaish-e-Mohammed eiste twee weken geleden een aanslag in het Indiase deel van Kasjmir op. Daarbij kwamen 40 Indiase veiligheidstroepen om het leven.