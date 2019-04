Pakistan laat 100 Indiase gevangenen vrij

Pakistan heeft als teken van goede wil 100 Indiase gevangenen vrijgelaten, en hoopt dat India op een gelijkaardige manier antwoordt. Dat zegt de woordvoerder van de gevangenis in de Zuid-Pakistaanse havenstad Karachi, Mashooq Ali.

De overdracht aan de Indiase autoriteiten van de gevangenen verloopt langs de grensovergang van Wagah.

Vorige week had de woordvoerder van het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Mohammad Faisal, de vrijlating aangekondigd van 360 Indiase gevangenen. Elke maandag in april zal een deel van de 355 vissers en vijf burgers vrijkomen.

Het ministerie hoopt daarmee dat India 'op een gelijkaardige manier' zal reageren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er momenteel 347 Pakistanen, onder wie 249 burgers en 98 vissers, vastzitten in Indiase gevangenissen, en 537 Indiase gevangenen, 54 burgers en 483 vissers, in Pakistaanse gevangenissen.

Pakistan en India arresteren geregeld de burgers van het andere land, waarvan de meesten per ongeluk de slechtbewaakte grens oversteken. Bijna 90 procent zijn vissers die onoplettend door de territoriale wateren van beide landen varen in de Arabische Zee. Sommigen moeten maanden of jaren in de cel zitten, terwijl de politieke toestand tussen de rivaliserende buurlanden aanscherpt.

India en Pakistan hebben in het verleden drie keer oorlog gevoerd met elkaar, en zijn tot op vandaag vijanden. De spanningen liepen hoog op na de terroristische aanslag in de Indiase deelstaat Kasjmir in februari 2018. Het was de zwaarste aanval op Indiase veiligheidstroepen in 30 jaar, 40 soldaten kwamen om het leven.