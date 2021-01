In Pakistan komt zondag de stroomvoorziening geleidelijk weer op gang na de grote elektriciteitspanne van zaterdag.

'Het systeem is nu stabiel en de stroomvoorziening is hersteld in de grote steden van het land', zo twitterde minister van Energie Omar Ayub Khan. Het zal evenwel nog een paar uur vergen eer heel het land weer elektriciteit heeft.

De panne was volgens de minister te wijten aan een technisch defect in de thermische centrale van Guddu in de zuidelijke provincie Sindh. Een transmissie van 10.302 megawatt raakte verstoord toen de frequentie van het systeem plotseling van 50 hertz naar nul zakte. Waarom dat gebeurde is nog niet duidelijk.

Nog volgens de bewindsman werkt zijn ministerie aan de verbetering van de elektriciteitsvoorziening in Pakistan.

Stroomonderbrekingen komen vaak voor in Pakistan, dat al jaren met een chronische energiecrisis kampt, met gebrek aan aanbod en bovendien met illegale tap van lijnen.

Een deel van de zowat 210 miljoen inwoners heeft dagelijks urenlang geen elektriciteit.

