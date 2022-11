Pakistaanse taliban beëindigen wapenstilstand

De Pakistaanse taliban hebben maandag aangekondigd de wapenstilstand die ze eerder met Islamabad hadden afgesproken, te beëindigen. De wapenstilstand werd slechts gedeeltelijk gerespecteerd.

‘Aangezien de militaire operaties tegen de moedjahedien in verschillende zones doorgaan, is het van groot belang dat jullie overal in het land aanslagen plegen’, zo riep de Pakistaanse taliban op in een bericht aan zijn aanhangers.

De militante islamistische taliban waren al jaren vooral in het noordwestelijke grensgebied bij Afghanistan actief, tot ze door militaire offensieven van het Pakistaanse leger teruggedrongen werden. De Pakistaanse taliban, ‘Tehrik-i-Taliban Pakistan’ of TTP, is een overkoepelende organisatie van meer dan tien militante islamistische groepen in Pakistan met enkele duizenden strijders. Sinds de machtsovername door de taliban in Afghanistan, is de TTP opnieuw actief in het land.

Begin juni verlengde de TTP een wapenstilstand die toen al enkele weken gold. Volgens de Pakistaanse taliban werd er toen “vooruitgang” geboekt tijdens vredesonderhandelingen met vertegenwoordigers van de Pakistaanse regering. Die gesprekken vonden plaats in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, met leden van de Afghaanse taliban die bemiddelden tussen de twee.

Maar de wapenstilstand – die nu is verbroken – werd door beide partijen niet altijd gerespecteerd. Zo voerde de TTP nog steeds aanvallen uit, wel niet meer gericht tegen burgers, maar tegen veiligheidsgroepen. Het Pakistaanse leger ging op zijn beurt ook door met de jacht op de talibanstrijders.