Tijdens een bezoek aan het Pakistaanse deel van het met India betwiste gebied Kasjmir heeft de Pakistaanse premier Imran Khan woensdag het buurland gewaarschuwd elke agressie van New Delhi in dat deel te zullen beantwoorden.

'Het Pakistaanse leger beschikt over solide informatie volgens dewelke zij (India) iets willen doen in Pakistaans Kasjmir', zei de bewindsman in een toespraak te Moezaffarabad, de hoofdstad van het gebied. 'Wij hebben beslist tot het einde door te gaan indien India een schending (van het Pakistaanse deel van Kasjmir) begaat.'

India en Pakistan, twee kernmachten, hebben al drie oorlogen gevoerd omtrent het bergachtige gebied waar moslims in de meerderheid zijn. Vorige week besliste New Delhi zijn deel van Kasjmir zijn speciale autonomie te ontnemen. Wat de spanning tussen beide landen weer deed oplaaien. Pakistan herdacht woensdag ook dat het 72 jaar geleden onafhankelijk werd.