In Pakistan heeft president Arif Alvi, op vraag van premier Imran Khan, zondag het parlement ontbonden. De voorzitter van het parlement weigerde even daarvoor nog om een motie van wantrouwen tegen Khan te onderzoeken.

De ontbinding zal leiden tot vervroegde parlementsverkiezingen binnen 90 dagen.

Motie van wantrouwen

Khan verloor zijn parlementaire meerderheid nadat een aantal parlementsleden uit zijn eigen partij en bij coalitiepartners de overstap hadden gemaakt naar de oppositie.

De Pakistaanse premier wees meteen Washington met de vinger, en tekende formeel protest aan bij de Amerikaanse ambassade. Volgens Khan willen de Verenigde Staten een ander regime installeren in Pakistan.

De oppositie, die nu de meerderheid heeft in het parlement, wilde zondag een motie van wantrouwen stemmen. Maar parlementsvoorzitter Qasim Suri volgde de redenering van Khan en verwierp de motie. Het is niet duidelijk of de Pakistaanse grondwet dat toelaat.

De oppositie liet meteen na Khan's videoboodschap weten in het parlement te blijven zitten tot er over de motie van wantrouwen is gestemd.

De leider van de Pakistan People's Party (PP), Bilalwal Bhutto Zardari, noemt de gang van zaken 'ongrondwettelijk' en benadrukt dat de oppositie de nodige zetels heeft om de de motie van wantrouwen goed te keuren.

Khan, een voormalige professionele cricketspeler, is sinds 2018 premier van Pakistan. Hij staat de afgelopen tijd onder zware politieke druk door de forse inflatie, die in januari piekte op 13 procent. De prijzen van levensmiddelen, benzine en gas zijn daardoor enorm gestegen.

