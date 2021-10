De Pakistaanse luchtvaartmaatschappij PIA heeft alle vluchten van en naar Kaboel opgeschort wegens de "onprofessionele" houding van de taliban, die sinds augustus aan de macht zijn in Afghanistan. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf donderdag meegedeeld.

PIA was de eerste luchtvaartmaatschappij die na de militaire evacuatieoperaties, die eindigden op 30 augustus, de commerciële vluchten naar Kaboel had heropgestart. De onderneming voerde op onregelmatige basis chartervluchten uit.

'Onze vluchten hebben vaak te maken gehad met ongerechtvaardigde vertragingen als gevolg van de onprofessionele houding van de burgerluchtvaartautoriteiten in Kaboel', zegt Abdoellah Hafeez Khan, de woordvoerder van PIA. De vluchten worden opgeschort tot de situatie weer 'gunstig' is, zo klinkt het.

Een bron bij de PIA maakt ook melding van intimiderend gedrag door de talibanleden. In één geval zou er ook sprake geweest zijn van 'fysieke mishandeling'.

De luchtvaartmaatschappij en de taliban lagen al in conflict vanwege de prijs van de vliegtuigtickets. Voor een enkele vlucht tussen Islamabad en Kaboel werd iets meer dan 1.000 euro aangerekend. Vóór de taliban aan de macht kwamen bedroeg de prijs van die nog geen 40 minuten durende vlucht ongeveer 130 euro.

De woordvoerder van de PIA zegt dat de vluchten 'financieel niet erg lucratief' waren vanwege de hoge verzekeringskosten. Ze vonden enkel om 'humanitaire redenen' plaats. De taliban had er dan weer mee gedreigd de helft van de vluchten van PIA te blokkeren als de prijzen niet werden verlaagd.

