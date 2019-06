Pakistaanse ex-president opgepakt wegens corruptie

De voormalige Pakistaanse president Asif Ali Zardari is maandag opgepakt in de hoofdstad Islamabad. Hij wordt ervan verdacht grote sommen geld te hebben verduisterd en te hebben witgewassen in het buitenland. De arrestatie komt er nadat een verzoek om in vrijheid gesteld te worden, werd verworpen.

De gewezen Pakistaanse president Asif Ali Zardari. © Belga