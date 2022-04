In Pakistan was de ontbinding van het parlement ongrondwettelijk, zo heeft het Hooggerechtshof donderdag bepaald. Ook het uitblijven van een stemming van wantrouwen om premier Imran Khan af te zetten was onrechtmatig.

De verkozenen des volks kunnen de draad weer opnemen en moeten zaterdag die stemming houden, aldus het Hof.

Nadat zijn parlementaire steun werd ondergraven door onder meer partijwissels van vroegere bondgenoten en partijgenoten, leek de Pakistaanse premier Imran Khan af te stevenen op een motie van wantrouwen. Als die motie een meerderheid in het parlement achter zich zou krijgen zou de regering ten val komen.

Maar plaatsvervangend parlementsvoorzitter Qasim Suri greep zondag in, en hield de stemming over de door de oppositie ingediende motie tegen. Het argument was dat die stemming ongrondwettelijk was.

Daarop ontbond president Arif Alvi op aanraden van de premier het parlement waar de partij van Khan haar meerderheid is verloren.

Het Hooggerechtshof vindt die ontbinding nu ongrondwettelijk, waardoor het parlement opnieuw kan bijeenkomen.

