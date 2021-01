Duizenden mensen vormen in Honduras groepen om samen naar de Verenigde Staten te stappen. Ze hopen daar een beter leven te vinden wanneer de Democraat Joe Biden president is.

Een eerste groep van ongeveer 300 mensen vertrok donderdag uit San Pedro Sula, de tweede stad van het land. Die Hondurezen lopen naar het 100 kilometer verderop gelegen Corinto, bij de grens met Guatemala. 'We vluchten voor armoede. Ik heb geen baan meer sinds de pandemie begon in maart', zei een 36-jarige kokkin, die haar man en drie kinderen achterliet. De Amerikaanse autoriteiten roepen de asielzoekers op thuis te blijven. 'Jullie stellen jezelf bloot aan risico's tijdens deze gevaarlijke reis', zei het waarnemende hoofd van de Amerikaanse grensbewakingsdienst onlangs. 'Ook worden het leven en de gezondheid in gevaar gebracht van mensen in de VS en landen in de regio omdat COVID-19 zich kan verspreiden.'

In de VS ontstond eind 2018 veel beroering over naderende 'karavanen' met migranten uit Latijns-Amerika. Die trokken naar de Amerikaanse zuidgrens. De regering van president Donald Trump nam maatregelen om dergelijke asielzoekers buiten de deur te houden. Zo zijn Guatemala, Honduras en El Salvador aangewezen als veilige landen. Ook beloofde Mexico het leger in te zetten om migranten weg te houden bij de grens.

Veel inwoners van Honduras laten zich daardoor niet ontmoedigen. Er vertrekt vrijdag naar verwachting een groep van ongeveer 3.000 mensen richting de VS. Zij hopen dat het migratiebeleid van Donald Trump op de schop zal gaan wanneer Biden aan de macht komt. Een moeder die met haar 10-jarige zoon op reis vertrok, sprak de verwachting uit dat 'God ervoor zal zorgen dat Biden ons gaat helpen'.

Een eerste groep van ongeveer 300 mensen vertrok donderdag uit San Pedro Sula, de tweede stad van het land. Die Hondurezen lopen naar het 100 kilometer verderop gelegen Corinto, bij de grens met Guatemala. 'We vluchten voor armoede. Ik heb geen baan meer sinds de pandemie begon in maart', zei een 36-jarige kokkin, die haar man en drie kinderen achterliet. De Amerikaanse autoriteiten roepen de asielzoekers op thuis te blijven. 'Jullie stellen jezelf bloot aan risico's tijdens deze gevaarlijke reis', zei het waarnemende hoofd van de Amerikaanse grensbewakingsdienst onlangs. 'Ook worden het leven en de gezondheid in gevaar gebracht van mensen in de VS en landen in de regio omdat COVID-19 zich kan verspreiden.' In de VS ontstond eind 2018 veel beroering over naderende 'karavanen' met migranten uit Latijns-Amerika. Die trokken naar de Amerikaanse zuidgrens. De regering van president Donald Trump nam maatregelen om dergelijke asielzoekers buiten de deur te houden. Zo zijn Guatemala, Honduras en El Salvador aangewezen als veilige landen. Ook beloofde Mexico het leger in te zetten om migranten weg te houden bij de grens. Veel inwoners van Honduras laten zich daardoor niet ontmoedigen. Er vertrekt vrijdag naar verwachting een groep van ongeveer 3.000 mensen richting de VS. Zij hopen dat het migratiebeleid van Donald Trump op de schop zal gaan wanneer Biden aan de macht komt. Een moeder die met haar 10-jarige zoon op reis vertrok, sprak de verwachting uit dat 'God ervoor zal zorgen dat Biden ons gaat helpen'.