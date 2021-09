Lage-inkomenslanden zullen in totaal zo'n 75 miljard dollar klimaatfinanciering mislopen. Dat zegt Oxfam vandaag, de eerste dag van de VN Klimaatweek, op basis van een analyse. Rijke industrielanden beloofden in 2009 om vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar te geven aan kwetsbare landen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Volgens de analyse van Oxfam zou in 2025 pas een jaarlijks bedrag van tussen de 93 en 95 miljard dollar bereikt worden, vijf jaar nadat het doel van 100 miljard had bereikt moeten worden.

In een persbericht stelt Oxfam dat in 2020, het warmste jaar ooit gemeten, ten minste 171 miljard dollar economisch verlies werd geleden door overstromingen, stormen en andere klimaatgerelateerde rampen. De ngo voorspelt dat die verliezen zullen oplopen: 'De economische verliezen door klimaatverandering van de G7-naties samen zullen tegen 2050 jaarlijks het dubbele zijn van de verliezen door de coronapandemie, en toch wordt klimaatverandering nog steeds niet met dezelfde urgentie aangepakt', aldus Oxfam.

Op de G7-top in juni herhaalden de VS, Canada en Duitsland nog hun toezegging om de kloof te verkleinen. Alba Saray Pérez Téran, beleidsmedewerker klimaat bij Oxfam België: 'Rijke landen moeten hun toezeggingen nakomen. De Belgische regering heeft een belangrijke rol te vervullen in aanloop naar deze belangrijke klimaattop, en moet zo snel mogelijk over de brug komen met toezeggingen.'

Volgens 11.11.11, de koepelbeweging voor internationale solidariteit, is het niet waarmaken van beloftes een terugkerend fenomeen. 'Al 51 jaar lang beloven rijke landen om 0,7 pct van hun BNI af te staan aan lage-inkomenslanden voor hun strijd tegen armoede en ongelijkheid', benadrukt directeur Els Hertogen. 'Toch zien we dat een land als België vandaag nog steeds slechts 0,46 pct aan ontwikkelingssamenwerking besteedt.'

In een persbericht stelt Oxfam dat in 2020, het warmste jaar ooit gemeten, ten minste 171 miljard dollar economisch verlies werd geleden door overstromingen, stormen en andere klimaatgerelateerde rampen. De ngo voorspelt dat die verliezen zullen oplopen: 'De economische verliezen door klimaatverandering van de G7-naties samen zullen tegen 2050 jaarlijks het dubbele zijn van de verliezen door de coronapandemie, en toch wordt klimaatverandering nog steeds niet met dezelfde urgentie aangepakt', aldus Oxfam.Op de G7-top in juni herhaalden de VS, Canada en Duitsland nog hun toezegging om de kloof te verkleinen. Alba Saray Pérez Téran, beleidsmedewerker klimaat bij Oxfam België: 'Rijke landen moeten hun toezeggingen nakomen. De Belgische regering heeft een belangrijke rol te vervullen in aanloop naar deze belangrijke klimaattop, en moet zo snel mogelijk over de brug komen met toezeggingen.'Volgens 11.11.11, de koepelbeweging voor internationale solidariteit, is het niet waarmaken van beloftes een terugkerend fenomeen. 'Al 51 jaar lang beloven rijke landen om 0,7 pct van hun BNI af te staan aan lage-inkomenslanden voor hun strijd tegen armoede en ongelijkheid', benadrukt directeur Els Hertogen. 'Toch zien we dat een land als België vandaag nog steeds slechts 0,46 pct aan ontwikkelingssamenwerking besteedt.'