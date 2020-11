Ook Pennsylvania heeft bevestigd dat Joe Biden in die Amerikaanse staat de presidentsverkiezingen heeft gewonnen.

Daarmee wordt de positie van huidig president Donald Trump nog zwakker om iets te doen aan zijn nederlaag.

Pennsylvania is één van de staten die doorslaggevend is voor de overwinning van Biden in heel de VS.

Transitie

Via een tweet heeft president Donald Trump eerder op de dag al ingestemd met het begin van de transitie naar een regering Biden. Dat betekent dat president-elect Joe Biden binnenkort geld en (geheime) informatie krijgt om zich voor te bereiden op zijn presidentschap, en dat hij zijn plannen kan coördineren met de uitgaande ploeg.

Trump geeft naar eigen zeggen weliswaar zijn juridische strijd tegen de kiesuitslag niet op.

