Bij overstromingen die Iran al een maand teisteren, zijn al 76 doden gevallen. De schade wordt geraamd op zowat 2 miljard euro, zo blijkt zondag uit een nieuwe balans die de Iraanse regering maakte.

De meeste slachtoffers vielen in de bergachtige provincie Khoezistan, in het zuidwesten van het land aan de grens met Irak, en in het naburige Ilam. Sinds 19 maart wordt dat deel van Iran getroffen door zware stortregens. De overheid evacueerde er honderdduizenden inwoners.

Alles samen zijn volgens de minister van Binnenlandse Zaken Abdolréza Rahmani Fazli 25 van de 31 provincies getroffen door overstromingen. Hij raamt de schade op 300.000 à 350.000 miljard rial (tussen 1,93 en 2,25 miljard euro, red.). Maar liefst 14.000 kilometer wegen zijn beschadigd en 725 bruggen volledig vernield. Ook in de landbouwsector is er heel wat schade door het wassende water.

Zaterdag viel er dan weer regen in het oosten van Iran, waar vooral woestijngebied is.