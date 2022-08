Overstromingen in Pakistan zijn “ergste in geschiedenis van het land” (premier)

“De overstromingen zijn de ergste in de geschiedenis van het land”, zo zei de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif vandaag over de hevige moessonregens die het land al wekenlang teisteren. Volgens de premier is minstens tien miljard dollar nodig voor de wederopbouw van het land. Het dodentol liep ondertussen al op naar minstens 1.061 slachtoffers.

“Ik beloof plechtig dat elke cent (van de internationale hulp) op transparante wijze zal worden besteed. Elke cent zal gaan naar zij die het nodig hebben,” aldus Sharif.

Volgens minister van Planning Ahsan Iqbal is er door de overstromingen zware schade aan infrastructuur, telecommunicatie en landbouw. Ook meer dan een miljoen huizen werden volledig of deels verwoest.

De Pakistaanse overheid en hulporganisaties staan voor een zware uitdaging om hulp te bieden aan meer dan 33 miljoen Pakistanen getroffen door de overstromingen. Door de vele schade aan wegen en bruggen is het moeilijk om bepaalde regio’s te bereiken.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft ondertussen opgeroepen tot hulp voor de overstromingsslachtoffers. Ongeveer 160 miljoen dollar zou snel beschikbaar moeten worden gesteld, kondigde António Guterres aan. Hierdoor zouden 5,2 miljoen personen toegang kunnen krijgen tot voedsel, water, sanitaire voorzieningen, noodonderwijs en gezondheidszorg.

Daarnaast drong Guterres aan op grotere inspanningen om de klimaatcrisis te bestrijden. “Laten we stoppen met slaapwandelen naar de vernietiging van onze planeet. Vandaag is het Pakistan. Morgen kan het jouw land zijn.”

Guterres reist volgende week naar Pakistan om “solidariteit te betuigen” aan de slachtoffers. Op 9 september komt hij aan in Islamabad. Daarna zakt hij af naar de regio’s die het hardst werden getroffen.