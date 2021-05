De overgangspresident Bah Ndaw en de premier Moctar Ouane van Mali zijn woensdagnacht vrijgelaten. Dat is uit militaire bron vernomen.

Ze waren eerder deze week opgepakt door vicepresident en legerleider Assimi Goïta. De families van beide mannen bevestigen de vrijlating. Of er voorwaarden aan verbonden zijn, is niet duidelijk.

Kolonel Goïta verklaarde dinsdag dat hij de twee mannen had ontslagen. Hij beschuldigde hen ervan een nieuwe regering te vormen zonder hem te raadplegen, hoewel hij belast is met defensie en veiligheid.

De internationale gemeenschap had druk gezet op Goïta om de leiders vrij te laten. Ndaw en Ouane kwamen vorig jaar aan de macht toen een overgangsregering werd ingesteld na een militaire staatsgreep, geleid door Goïta. Ndaw en Ouane moesten het land na de militaire coup in anderhalf jaar klaarmaken voor nieuwe verkiezingen, waarna er weer een burgerregering aan de macht zou kunnen komen. De vicepresident heeft nu dus opnieuw een staatsgreep gepleegd.

De onstabiele crisisstaat wordt al jaren geteisterd door islamistische terreurgroepen. In Mali is een VN-missie actief om het land te stabiliseren.

