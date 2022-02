Het werd al langer verondersteld, maar nu is er ook bewijs. De Belg Oussama Atar was een van de meesterbreinen achter de terreuraanslagen in Brussel en Parijs. Twee Britse IS'ers hebben Atar formeel als dusdanig herkend.

Dat schrijven De Morgen, Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws op basis van onderzoek van de Franse nieuwssite Mediapart.

Oussama Atar is de enige beklaagde op het proces, dat momenteel loopt in Parijs, die wordt beschuldigd van leiderschap van een terroristische groep. Bij verstek, want hij zou omgekomen zijn bij een Amerikaanse droneaanval in Syrië op 17 november 2017. Franse speurders voeren aan dat hij een hoge functie bekleedde binnen Islamitische Staat - met name in de 'Amniyat', het departement dat aanslagen in het Westen beraamde. In die hoedanigheid, zo wil de aanklacht, was Atar een van de breinen achter het bloedbad op 13 november 2015. Toen vielen er 130 doden in de Franse hoofdstad door aanslagen aan het Stade de France, in de concertzaal Bataclan en in een reeks van horecazaken.

Executies

In september vorig jaar, toen het proces begon, was de bewijslast tegen Atar maar mager. Zo citeerde het rekwisitoor van het Franse parket wel getuigen die hem beschuldigden, maar verzweeg het verschillende aanwijzingen van het tegendeel. De Franse nieuwssite Mediapart komt nu echter op de proppen met nieuw bewijsmateriaal. Dat vond ze terug in de verhoren van twee Britse jihadisten, Alexanda Kotey (38) en El Chafee Elsheikh (33). Die behoorden tot de zogenaamde 'Beatles', een groepje van vier die cipier zijn geweest van een aantal westerlingen die IS gegijzeld hield in 2014 en in sommige gevallen executeerde.

