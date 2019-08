De oudste rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof, Ruth Bader Ginsburg (86), heeft een kankerbehandeling van drie weken achter de rug voor een tumor op haar pancreas. Ze heeft verder geen behandeling meer nodig, deelde het Hooggerechtshof vrijdag mee.

Ginsburg kreeg vanaf 5 augustus bestralingen in een centrum voor kankerbehandeling in New York, en mocht tussen de behandelingen telkens naar huis. De tumor werd ontdekt bij een routineuze bloedtest begin juli, en een autopsie wees uit dat hij kwaadaardig was. Het hof zegt in zijn mededeling dat de tumor "definitief" behandeld werd, en dat Ginsburg regelmatig scans en bloedtesten zal blijven ondergaan.

Tijdens haar behandeling bleef Ginsburg actief, enkel haar jaarlijks zomerbezoek aan Santa Fe in New Mexico werd afgezegd.

Eerder dit jaar herstelde de linkse Ginsburg, een van de negen rechters van het Hooggerechtshof, van een behandeling voor longkanker. Ginsburg werd voorgedragen door de voormalige president Bill Clinton, en startte in augustus 1993.