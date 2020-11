Oude dieselauto's mogen met ingang van zondag Amsterdam niet meer in. Er geldt een nieuwe milieuzone in het gebied binnen de ring A10. Het verbod geldt voorpersonen- en bestelauto's die vóór 2006 zijn gemaakt. Op de ringweg zelf mogen de oude diesels nog wel rijden.

Voorlopig zullen er nog geen boetes worden uitgeschreven, maar wordt er alleen gewaarschuwd. Door de coronacrisis geeft de gemeente automobilisten wat langer de tijd om te wennen aan de nieuwe regels. Vanaf 1 maart 2021 kunnen overtreders wel een boete verwachten. Amsterdam is niet de eerste Nederlandse stad met een milieuzone.

In Utrecht geldt al sinds 2015 een verbod voor personenauto's en bestelwagens die op diesel rijden van voor 2001. In het centrum van Arnhem mogen sinds 2019 geen dieselauto's rijden van voor 2005, en in Den Haag zijn dieselwagens van voor 2006 vanaf medio volgend jaar niet meer toegestaan. In Rotterdam is de milieuzone sinds dit jaar juist afgeschaft, omdat het milieueffect ervan tegenviel.

Voorlopig zullen er nog geen boetes worden uitgeschreven, maar wordt er alleen gewaarschuwd. Door de coronacrisis geeft de gemeente automobilisten wat langer de tijd om te wennen aan de nieuwe regels. Vanaf 1 maart 2021 kunnen overtreders wel een boete verwachten. Amsterdam is niet de eerste Nederlandse stad met een milieuzone. In Utrecht geldt al sinds 2015 een verbod voor personenauto's en bestelwagens die op diesel rijden van voor 2001. In het centrum van Arnhem mogen sinds 2019 geen dieselauto's rijden van voor 2005, en in Den Haag zijn dieselwagens van voor 2006 vanaf medio volgend jaar niet meer toegestaan. In Rotterdam is de milieuzone sinds dit jaar juist afgeschaft, omdat het milieueffect ervan tegenviel.