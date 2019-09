De voormalige voorzitter van de partij Front National (FN), Jean-Marie Le Pen, is vrijdag door het Franse gerecht in staat van beschuldiging gesteld voor 'misbruik van publieke fondsen' en 'medeplichtigheid' aan dit misdrijf in een zaak van misbruik van gemeenschapsgeld voor fictieve medewerkers van de extreemrechtse partij in het Europees Parlement. Dat heeft AFP vernomen van de advocaten van Le Pen.

De medeoprichter van de partij, die intussen herdoopt is tot Rassemblement National (RN), werd meer dan vier uur lang verhoord door de Parijse onderzoeksrechters Claire Thépaut en Dominique Blanc over de tewerkstelling van drie vroegere assistenten, aldus de advocaten.

'Mijnheer Le Pen, die 91 jaar is, is dit allemaal erg beu', zei advocaat Frederic Joachim. 'Dit is duidelijk een politieke en zelfs een partijpolitieke aangelegenheid', vervolgde hij.

De advocaat veroordeelde ook de 'de schending van de wetgevende macht door de gerechtelijke macht'.

Jean-Marie Le Pen, die voorzitter was van het Front National van 1972 tot 2011, had op 11 april geweigerd naar de rechters te gaan, hoewel hij door hen opgeroepen was, omdat hij zich beschermd waande door zijn immuniteit als Europees parlementslid.

Maar die immuniteit was op verzoek van het Franse gerecht op 12 maart door het Europees Parlement opgeheven. De onderzoeksmagistraten hebben het vermoeden dat de RN en haar leiders 'op een gecoördineerde en weloverwogen manier' een 'systeem van misleiding' hebben opgezet in verband met de geldsommen die de EU aan elke afgevaardigde toewijst om parlementaire medewerkers te betalen. Zodoende kon de partij geld besparen op de lonen voor medewerkers.

De schade werd door het Europees Parlement geraamd op bijna 7 miljoen euro voor de periode 2009-2017. In dit dossier zijn ongeveer twintig inbeschuldigingstellingen uitgevaardigd, waaronder die van Marine Le Pen, voorzitter van de RN en dochter van Jean-Marie Le Pen, haar echtgenoot Louis Aliot en de penningmeester van de partij Wallerand de Saint-Just, voor 'verduistering van openbare middelen' of medeplichtigheid. De partij is ook in staat van beschuldiging gesteld.