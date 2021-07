In Hongkong is woensdagochtend de voormalige hoofdredacteur Lam Man-chung van het recent opgedoekte prodemocratische blad Apple Daily opgepakt. Dat melden de autoriteiten in een persbericht.

De 51-jarige journalist wordt beschuldigd van 'samenspanning met buitenlandse krachten', meldt de politie in Hongkong. De autoriteiten beroepen zich daarvoor op de strenge en omstreden veiligheidswet die sinds ruim een jaar van kracht is in Hongkong, en die China heeft opgedrongen aan de voormalige Britse kroonkolonie. Lam Man-chung is al de negende ex-werknemer van Apple Daily die wordt opgepakt in het kader van de veiligheidswet.

Bankrekeningen bevroren

Het oppositieblad moest op 24 juni na 26 jaar noodgedwongen de publicatie staken door acute geldnood. De autoriteiten in Hongkong hadden de bankrekeningen van de krant bevroren. Lam Man-chung was de hoofdredacteur achter de laatste uitgave. In totaal werkten ruim 700 journalisten bij Apple Daily.

De eigenaar van het blad, de 73-jarige zakenman Jimmy Lai, zit al langer achter de tralies om dezelfde reden als Lam Man-chung. Met Apple Daily verdween de laatste oppositiekrant in Hongkong.

