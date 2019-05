De Franse autoriteiten hebben donderdagochtend een voormalige leider van de Baskische afscheidingsbeweging ETA opgepakt. Dat kondigt het Spaanse minister van Binnenlandse Zaken aan. Het gaat om Jose Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, beter bekend als Josu Ternera.

De ETA streed een halve eeuw lang voor een onafhankelijke Baskische staat in Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk en is verantwoordelijk voor zowat 4.000 aanslagen, waarbij 800 mensen het leven lieten. Vorig jaar hief de beweging alle interne structuren op. In 2011 zwoer ze het geweld al af, waarna geen nieuwe aanslagen meer gepleegd werden. De politie was al 17 jaar op zoek naar Josu Ternera, een erg invloedrijk figuur binnen de ETA.

De man zou betrokken zijn geweest bij een aanslag op een kazerne van de burgerwacht in Saragossa in 1987, maar kwam toen weg na een politieachtervolging. Bij die aanslag vielen 11 doden, onder wie 5 kinderen. De 68-jarige Ternera zat tussen 1998 en 2002 in het autonomie Baskische parlement. Hij was ook de man die de boodschap over de ontmanteling van de ETA in 2018 de wereld instuurde. Ternera zou ernstig ziek zijn.

De Franse autoriteiten konden hem donderdag vatten in de buurt van Sallanches, in de Franse Alpen. Nog tientallen anderen voormalige ETA-leiders zijn op de vlucht voor het gerecht.