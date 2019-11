Oscar Camps, redder van bootvluchtelingen: 'Europa gebruikt de zee als muur'

In augustus mocht zijn reddingsschip Open Arms niet aanmeren in Italië. Kapitein Oscar Camps is er nog niet van bekomen: 'Wat Trump hitsig op Twitter gooit, voert Europa in stilte uit.'

'De EU gebruikt de dood als afschrikkingsmiddel. Dat kan toch niet?' © Gettyimages

'Het is triest gesteld met Europa: wie mensen redt, wordt aangevallen.' De Spanjaard Oscar Camps spreekt het uit met een verbeten trek rond zijn mond. Op 1 april van dit jaar stopte de EU haar reddingsacties voor bootvluchtelingen op de Middellandse Zee. Sindsdien worden ngo's die mensen redden aangevallen en tegengewerkt. In augustus moest Camps nog de kalmte zien te bewaren toen zijn reddingsschip Open Arms met aan boord 150 geredde drenkelingen niet mocht aanmeren in Italië. Twintig dagen lang dobberde het schip op open zee.

