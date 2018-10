Orkaan Michael in Florida: veel schade en minstens één dode

Orkaan Michael is woensdag aan land gegaan in Florida en richt er heel wat schade aan. Op de eerste beelden uit het rampgebied is te zien hoe daken werden weggeblazen en bomen en elektriciteitspalen afgerukt. De orkaan werd op voorhand bestempeld als 'extreem gevaarlijk'.