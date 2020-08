Orkaan Laura bijgesteld naar categorie 3

De orkaan Laura, die donderdag aan land ging in de Amerikaanse staat Louisiana, is bijgesteld naar een orkaan van categorie 3, met het potentieel om 'dramatische schade' te veroorzaken. Dat heeft het Nationaal Orkaancentrum (NHC) laten weten. Dat verwacht dat Laura nu snel zal afzwakken, en later donderdag nog een tropische storm wordt.

Orkaan Laura in Louisiana op 26 augustus 2020. © belga