De orkaan Laura is donderdag aan land gegaan in de Amerikaanse staat Louisiana. Dat heeft het Nationaal Orkaancentrum (NHC) laten weten. De orkaan van categorie 4 (op een schaal van 5) gaat gepaard met windsnelheden tot 240 kilometer per uur.

Het oog van de storm bevond zich in de nacht van woensdag op donderdag (plaatselijke tijd) in de buurt van de gemeente Cameron.

Laura zal volgens het NHC aan de kust zorgen voor 'niet te overleven' windvlagen. Als de orkaan zijn snelheid aanhoudt, zou het een van de ergste stormen zijn die ooit heeft gewoed aan de zuidkust van de Verenigde Staten. Meer dan 500.000 Amerikanen hebben het bevel gekregen om te evacueren.

Het NHC waarschuwde bewoners op Twitter om dekking te zoeken. Het veiligst is het binnen te blijven, zich te verschuilen onder een tafel of ander stabiel meubelstuk en zich niet op te houden in de buurt van een raam, luidde het. Het gaat om een 'levensbedreigende situatie', aldus het NHC. De orkaan werd woensdagavond opgeschaald naar de extreem gevaarlijke categorie 4.

