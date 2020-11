De orkaan Iota is maandag opgeschaald naar categorie 5, de hoogst mogelijke categorie. Binnen een paar uur gaat de orkaan aan land in Centraal-Amerika.

Iota gaat gepaard met winden tot een snelheid van 260 kilometer per uur. Volgens het nationaal orkaancentrum (NHC) van de Verenigde Staten vormt Iota een dodelijke bedreiging voor Centraal-Amerika. De orkaan bedreigt delen van Honduras en Nicaragua met stortregens, extreem hevige winden en gevaarlijke overstromingen aan de kust.

Iota volgt hetzelfde traject als orkaan Eta, die minder dan twee weken geleden al verwoestend toesloeg in Centraal-Amerika. Er waren toen meer dan tweehonderd doden en vermisten. Honderdduizenden inwoners verloren het dak boven hun huis. Er was zware schade aan infrastructuur. In totaal zijn ongeveer 2,5 miljoen personen getroffen door de doortocht van Eta, blijkt uit officiële schattingen.

Orkaan Iota, die nog krachtiger is dan Eta, zou aan land gaan maandagavond- of nacht. Eta behoorde tot categorie 4 toen hij aan land ging. (Belga)

