Als gevolg van de doortocht van de krachtige orkaan Ida is de stroom in het grootstedelijke gebied van New Orleans, in de Amerikaanse staat Louisiana, volledig uitgevallen.

In New Orleans wonen net geen 400.000 mensen. 'De enige stroom in de stad komt van generatoren', tweette NOLA Ready, de dienst die de stad voorbereid op noodgevallen.

In totaal zitten in heel de staat Louisiana maar liefst 1.017.625 klanten zonder stroom. In de naburige staat Mississippi zitten 99.578 klanten zonder stroom, blijkt uit cijfers van de website poweroutage.us.

Er is al één overlijden gemeld, in Prairieville, ten zuiden van Baton Rouge, de hoofdstad van Louisiana. De lokale sheriff kondigde het overlijden aan op Facebook: de persoon zou bezweken zijn onder een gevallen boom.

Orkaan Ida

Ida heeft boven Louisiana wel verder aan kracht ingeboet. Het Amerikaans nationaal orkaancentrum (NHC) heeft de orkaan zondagavond laat (lokale tijd) gedegradeerd tot een orkaan van categorie 1 op een schaal van 5.

Lees verder onder de foto's

Orkaan Ida in New Orleans. © Getty

Orkaan Ida in New Orleans. © Getty

Het natuurgeweld brengt nu aanhoudende windsnelheden van 150 kilometer per uur en nog sterkere rukwinden met zich mee, aldus het NHC in Miami. Het orkaancentrum waarschuwt nog voor 'catastrofale stormvloeden', orkaanachtige winden en stortvloeden.

Ida was zondagmiddag ten zuidwesten van de stad New Orleans, in de staat Louisiana, aan land gekomen als een tropische storm van categorie 4 op een schaal van 5, met aanhoudende windsnelheden tot 240 kilometer per uur.

De wervelstorm beweegt zich over land zeer langzaam voort, waardoor de plaatsen op zijn pad de extreme winden langere tijd moeten trotseren.

