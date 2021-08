De ontslagnemende New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo heeft wegens orkaan Henri een noodtoestand afgekondigd voor delen van de Amerikaanse staat, waaronder de stad New York, Long Island en enkele andere gebieden.

De noodtoestand wordt in de Verenigde Staten wel vaker uit voorzichtigheid afgekondigd, omdat bevoegdheden dan van het federale naar het regionale niveau gaan. Cuomo zei ook dat president Biden garanties had gegevens dat de federale overheid de voorbereidende maatregelen zou vergoeden.

'New Yorkers, alstublieft, neem dit ernstig, denk aan orkaan Sandy', zei Cuomo zaterdag op een persconferentie. Gehoopt wordt dat de gevolgen van de orkaan die zondag verwacht wordt, niet zo erg zullen zijn als in 2012, maar zeker is dat niet. Voor de stad New York verwacht Cuomo slechts zware regenval en enkele lichtere overstromingen, maar elders waarschuwt hij voor mogelijke stroomonderbrekingen en zware overstromingen.

De Amerikaanse weerdienst schaalde de tropische storm Henri, die op het noordoosten van de VS afstevent, zaterdagmorgen tot een orkaan op, met een kracht die gelijk is aan die van Sandy. Voor delen van Long Island en de staat Connecticut gaf de weerdienst een orkaanwaarschuwing. Henri zal waarschijnlijk zondagochtend plaatselijke tijd aan land gaan en zal behalve New York en Connecticut ook de staat Massachusetts treffen.

Laatste actie

Voor Cuomo is deze orkaan zijn laatste beleidsmoment. Zijn ontslag, dat hij bijna twee weken geleden aankondigde, gaat maandag in. Cuomo kwam onder grote druk te staan nadat een rapport ettelijke voorbeelden van seksuele intimidatie en handtastelijkheden documenteerde. Het parlement van de staat bereidde een afzettingsprocedure voor, maar voor de procedure begon nam Cuomo, die aan zijn derde ambtstermijn bezig was, ontslag.

Hij wordt tot de volgende verkiezingen opgevolgd door Kathy Hochul.

