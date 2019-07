Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de maanlanding, werden de originele video-opnames van de NASA te koop aangeboden bij veilinghuis Sotheby's. De beelden gingen voor 1,82 miljoen dollar (zo'n 1,6 miljoen euro) van de hand. Dat is 8.000 keer meer dan hetgeen de vorige eigenaar -een stagiair bij het Amerikaanse ruimtevaartagentschap- ervoor had betaald.

Gary George kocht de beelden in 1976 zelf op een veiling voor slechts 217,77 dollar. Sindsdien werden de banden, met een duur van ongeveer tweeënhalf uur, slechts drie keer afspeeld. De opnames zijn scherper dan de televisiebeelden uit die tijd, benadrukt het veilinghuis. Op de beelden is te zien hoe Neil Armstrong zijn eerste stappen op de maan zet en Buzz Aldrin na hem de ladder afdaalt en de Amerikaanse vlag neerplant.

Wie de nieuwe eigenaar is van de beelden, is niet bekend. De hele veiling van memorabilia over de maanlanding bracht 5,5 miljoen dollar op.