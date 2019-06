In Hongkong nemen volgens de organisatoren bijna 2 miljoen mensen deel aan het protest tegen een intussen opgeschort wetsontwerp, dat uitleveringen mogelijk zou maken aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag werd gesloten. Het gaat om het grootste protest sinds de stad in 1997 opnieuw tot China behoort.

De meeste manifestanten zijn gekleed in het zwart. 'Trek die slechte wet volledig in! Wij zijn geen relschoppers', scanderen de betogers. Ze legden ook bloemen neer op de plaats waar zaterdagnacht een 35-jarige man om het leven kwam na een val van een stelling. Volgens de politie ging het om een geval van zelfdoding. Volgens de lokale media was de man op een stelling geklommen aan een shoppingcentrum, nabij de plek waar er woensdag rellen uitgebroken waren tussen jongeren en studenten en de politie. De man had een spandoek opgehangen met het opschrift 'Make Love! No Shoot! No Extradition to China'. Vorig weekend namen 1,03 miljoen mensen deel aan de protestmars.