De Hongaarse premier Viktor Orban wil de uitvoer van sommige bouwmaterialen uit Hongarije beperken nu die wereldwijd duurder worden.

'Volgens de werking van de EU kan je de uitvoer van zulke basismaterialen niet verbieden of ernstig beperken van de ene dag op de andere', erkende Orban in een radio-interview. 'Maar we zullen het proces in gang zetten en wellicht uitvoerbeperkingen opleggen in oktober.'

Eerder had Orban verklaard dat de regering onder druk staat om te handelen. De stijgende kosten voor bouwmaterialen zouden het effect van onlangs ingevoerde woonsubsidies ongedaan maken.

Volgend jaar zijn er verkiezingen in Hongarije en de Fidesz-partij van Orban krijgt voor het eerst te maken met een verenigde oppositie. De premier heeft de laatste tijd al verschillende geschenken aangekondigd voor de bevolking. Zo zullen veel gezinnen met minderjarige kinderen hun dit jaar betaalde inkomstenbelasting terugkrijgen. Hongaren onder 25 jaar zullen vanaf volgend jaar helemaal geen inkomstenbelasting meer moeten betalen.

