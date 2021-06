De Hongaarse premier Viktor Orban wil de macht van het Europees Parlement beperken. De nationale parlementen van de lidstaten moeten volgens de rechtse nationalist wetsprocessen in het Europees halfrond kunnen stopzetten, wanneer dat de nationale bevoegdheden zou schenden, zei Orban zaterdag in een toespraak in Boedapest.

Het Europees parlement is een 'doodlopende straat' gebleken wat de criteria voor de Europese democratie betreft, zei Orban. Hij verwees naar het model van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa, de internationale instelling uit Straatsburg die niet te verwarren is met de Europese Unie.

De parlementen van de lidstaten van de Raad van Europa sturen eigen volksvertegenwoordigers naar die assemblee. Orban speechte naar aanleiding van de Onafhankelijksdag, de dag waarop Hongarije het vertrek van de laatste Sovjettroepen in de zomer van 1991 viert.

De voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, wees via Twitter Orban resoluut af. 'Enkel diegenen die de democratie niet graag hebben, denken aan de ontmanteling van parlementen.'

Strafprocedure

Het Europese Hof van Justitie zag eerder deze maand geen graten in de manier waarop het Europees Parlement de strafprocedure voor het schenden van de Europese waarden in gang heeft gezet tegen Hongarije.

Hongarije was naar het Hof getrokken uit protest tegen de resolutie waarmee het Europees Parlement in 2018 de procedure van artikel 7 van het Europese verdrag had gelanceerd. Die kan geopend worden wanneer er een duidelijk gevaar bestaat dat de democratische beginselen ernstig worden geschonden in een lidstaat.

Artikel 7 is het meest verstrekkende middel in de Europese verdragen om de democratie, de mensenrechten, fundamentele vrijheden en de rechtsstaat in de lidstaten te beschermen. Ze kan leiden tot de opschorting van stemrecht. Eerder lanceerde de Europese Commissie ook al zo'n procedure tegen Polen. Beide procedures zitten echter al jaren vast omdat de lidstaten het niet eens raken over verdere stappen.

Hongarije onder vuur

Hongarije lag recentelijk nog onder vuur omwille van de wetswijzigingen die vorige week door de regerende conservatieve partij Fidesz van premier Viktor Orban zijn ingediend en die de 'promotie' van homoseksualiteit of geslachtsverandering bij minderjarigen verbieden. Volgens ngo's is de wet vergelijkbaar met een Russische wet die elke daad van homoseksuele 'propaganda' gericht op jongeren strafbaar maakt.

Niet alleen Orban ligt regelmatig onder vuur wegens zijn opvatting. De Sloveense premier, Janez Jansa, zei zaterdag nog dat de vrijheid van meningsuiting een persoonlijke vrijheid is, die niet toebehoort aan de mediabedrijven. Jansa geldt als een gestesgenoot van Orban.

Het Europees parlement is een 'doodlopende straat' gebleken wat de criteria voor de Europese democratie betreft, zei Orban. Hij verwees naar het model van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa, de internationale instelling uit Straatsburg die niet te verwarren is met de Europese Unie. De parlementen van de lidstaten van de Raad van Europa sturen eigen volksvertegenwoordigers naar die assemblee. Orban speechte naar aanleiding van de Onafhankelijksdag, de dag waarop Hongarije het vertrek van de laatste Sovjettroepen in de zomer van 1991 viert. De voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, wees via Twitter Orban resoluut af. 'Enkel diegenen die de democratie niet graag hebben, denken aan de ontmanteling van parlementen.' Het Europese Hof van Justitie zag eerder deze maand geen graten in de manier waarop het Europees Parlement de strafprocedure voor het schenden van de Europese waarden in gang heeft gezet tegen Hongarije. Hongarije was naar het Hof getrokken uit protest tegen de resolutie waarmee het Europees Parlement in 2018 de procedure van artikel 7 van het Europese verdrag had gelanceerd. Die kan geopend worden wanneer er een duidelijk gevaar bestaat dat de democratische beginselen ernstig worden geschonden in een lidstaat. Artikel 7 is het meest verstrekkende middel in de Europese verdragen om de democratie, de mensenrechten, fundamentele vrijheden en de rechtsstaat in de lidstaten te beschermen. Ze kan leiden tot de opschorting van stemrecht. Eerder lanceerde de Europese Commissie ook al zo'n procedure tegen Polen. Beide procedures zitten echter al jaren vast omdat de lidstaten het niet eens raken over verdere stappen. Hongarije lag recentelijk nog onder vuur omwille van de wetswijzigingen die vorige week door de regerende conservatieve partij Fidesz van premier Viktor Orban zijn ingediend en die de 'promotie' van homoseksualiteit of geslachtsverandering bij minderjarigen verbieden. Volgens ngo's is de wet vergelijkbaar met een Russische wet die elke daad van homoseksuele 'propaganda' gericht op jongeren strafbaar maakt. Niet alleen Orban ligt regelmatig onder vuur wegens zijn opvatting. De Sloveense premier, Janez Jansa, zei zaterdag nog dat de vrijheid van meningsuiting een persoonlijke vrijheid is, die niet toebehoort aan de mediabedrijven. Jansa geldt als een gestesgenoot van Orban.