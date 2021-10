Met een georganiseerde optocht van tienduizenden aanhangers uit het hele land en een vlammende toespraak tegen de Europese Unie heeft de Hongaarse regeringsleider Viktor Orban zaterdag in Boedapest zijn campagne voor de parlementsverkiezingen van de lente volgend jaar op gang getrokken.

De instellingen van de EU willen de burgers van Hongarije en Polen voorschrijven hoe ze moeten leven, zei de rechts-nationalistische politicus in het centrum van de Hongaarse hoofdstad. Maar als het erop aankomt 'het vaderland, de cultuur, de vrijheid van het dagelijkse leven te verdedigen', moet elkeen zijn bijdrage leveren. 'Als de tijd komt, stel u dan voor uw huis op en verdedig het!', voegde hij eraan toe.

Orban regeert sinds twaalf jaar met de partij Fidesz. Critici verwijten hem de afbouw van de democratie en rechtsstaat alsook corruptie en nepotisme. Zijn regering is in talrijke conflicten met de EU verwikkeld.

De deelnemers van de meeting waren met bussen uit het hele land en ook uit Roemenië, Polen en Italië naar Boedapest gebracht. Honderden bussen stonden in de straten van de binnenstad geparkeerd.

Hongarije vierde zaterdag een nationale feestdag. Op 23 oktober 1956 brak de volksopstand tegen de communistische heerschappij uit. Die werd na luttele dagen bloedig neergeslagen door Sovjettroepen.

Op zowat 2 kilometer van de meeting van Orban kwamen duizenden aanhangers van de oppositie bijeen. Zes partijen gaande van groenlinks tot rechts-conservatief willen bij de verkiezingen van 2022 samen opkomen. Een week geleden werd de partijloze Peter Marki-Zay als de gemeenschappelijke topkandidaat van het verbond gekozen.

In een toespraak ter afsluiting van de bijeenkomst maande Marki-Zay het oppositieverbond aan de rangen gesloten te houden. 'Alles komt op één enkele kwestie neer: wel of geen Fidesz.'

De instellingen van de EU willen de burgers van Hongarije en Polen voorschrijven hoe ze moeten leven, zei de rechts-nationalistische politicus in het centrum van de Hongaarse hoofdstad. Maar als het erop aankomt 'het vaderland, de cultuur, de vrijheid van het dagelijkse leven te verdedigen', moet elkeen zijn bijdrage leveren. 'Als de tijd komt, stel u dan voor uw huis op en verdedig het!', voegde hij eraan toe. Orban regeert sinds twaalf jaar met de partij Fidesz. Critici verwijten hem de afbouw van de democratie en rechtsstaat alsook corruptie en nepotisme. Zijn regering is in talrijke conflicten met de EU verwikkeld. De deelnemers van de meeting waren met bussen uit het hele land en ook uit Roemenië, Polen en Italië naar Boedapest gebracht. Honderden bussen stonden in de straten van de binnenstad geparkeerd. Hongarije vierde zaterdag een nationale feestdag. Op 23 oktober 1956 brak de volksopstand tegen de communistische heerschappij uit. Die werd na luttele dagen bloedig neergeslagen door Sovjettroepen. Op zowat 2 kilometer van de meeting van Orban kwamen duizenden aanhangers van de oppositie bijeen. Zes partijen gaande van groenlinks tot rechts-conservatief willen bij de verkiezingen van 2022 samen opkomen. Een week geleden werd de partijloze Peter Marki-Zay als de gemeenschappelijke topkandidaat van het verbond gekozen. In een toespraak ter afsluiting van de bijeenkomst maande Marki-Zay het oppositieverbond aan de rangen gesloten te houden. 'Alles komt op één enkele kwestie neer: wel of geen Fidesz.'