De Hongaarse premier Viktor Orban ontvangt donderdag Matteo Salvini, de leider van de uiterst rechtse Italiaanse partij Lega, en de Poolse eerste minister Mateusz Morawiecki voor een gesprek over politieke samenwerking op Europees niveau. 'De aanwezigheid van Morawiecki is alvast een stap in de goede richting', zegt Europees Parlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang).

De drie rechtse politici willen het hebben over een politieke alliantie tussen hun partijen: Orbans Fidesz, Salvini's Lega en de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). 'Na COVID-19 zal Europa er anders uitzien en zullen we de kans hebben om opnieuw na te denken over Europa's identiteit', zei Salvini al in een interview met het door de Hongaarse overheid gecontroleerde persbureau MTI. 'In Boedapest zullen we een visie op het Europa van de toekomst bespreken, gebaseerd op werk, welzijn, veiligheid, identiteit, gezin en onderwijs.'

'We zullen ook spreken over migratie, internationale allianties, de houding tegenover Rusland, China en de rol die Turkije speelt, die een probleem vormt aan de poort van Europa', aldus Salvini. Over alles wat met migratie te maken heeft, zouden ze relatief eenvoudig de violen moeten kunnen stemmen, maar over bijvoorbeeld Rusland lopen de appreciaties ver uiteen.

Gerolf Annemans (Vlaams Belang) ontkent dat Rusland de spreekwoordelijke olifant in de kamer is tijdens de 'trilaterale' ontmoeting in Boedapest. 'Rusland is altijd het eerste waar journalisten naar vragen, maar vormt grotendeels een psychologische kwestie', zegt hij. 'Polen gebruikte Rusland wel lang als argument om geen gesprek te moeten voeren.'

Het is niet de eerste keer dat er een poging ondernomen wordt om Europees rechts te verenigen. Is de aanwezigheid van Morawiecki dan een doorbraak? 'Ja natuurlijk, al hangt het er natuurlijk vanaf hoe je doorbraak definieert. Het is alleszins een stap in de goede richting, al moeten vandaag nog geen echte resultaten verwachten worden.' Orban, Salvini en Morawiecki zouden een charter met gemeenschappelijke waarden en doelstellingen willen voorstellen, maar concrete afspraken over een samenwerking zouden nog niet gemaakt worden.

Ondanks verwoede pogingen in het verleden om de krachten te bundelen, zijn de rechtse en extreem-rechtse partijen in het Europees Parlement nog steeds verdeeld over verschillende fracties. De Lega vormt samen met het Franse Rassemblement National de ruggengraat van Identiteit en Democratie (ID), waar ook het Vlaams Belang deel van uitmaakt, PiS is de grootste partij van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). Fidesz verliet twee weken geleden de Europese Volkspartij (EVP), waardoor zijn twaalf leden momenteel bij geen enkele fractie horen.

'Orban wil ergens landen. Dat Fidesz nu bij de niet-fractiegebonden leden ingeschreven staat, is niet benijdenswaardig', zegt Annemans. Als ID en ECR de handen in elkaar zouden slaan, zou de op een na grootste fractie in het Europees Parlement ontstaan - op voorwaarde dat alle partijen die nu bij een van de twee fracties horen én alle Fidesz-leden zich aansluiten. In zo'n grote fractie zou Orban opnieuw aan invloed winnen, meent Annemans.

Volgens hem zijn veel kleinere partijen de dominantie van de Poolse PiS in de ECR-fractie beu. 'Bij ons in de ID-groep is de sfeer anders. Onze tolerantie is veel groter. Ja, ik ben dan ook grote voorstander van zo'n samenwerking. Het is ook niet natuurlijk dat onze fracties gescheiden zijn.' Annemans zegt 'geen exclusieven' te stellen, 'ook niet tegenover de N-VA, dat zelf wel een grote dienaar is van het cordon sanitaire in ons land'.

