Oproer over burgerschapswet in India: premier Modi probeert moslims gerust te stellen

De Indiase premier Narendra Modi heeft zondag de controversiële nieuwe wet over het burgerschap in India verdedigd. 'Deze wet zal niets veranderen voor de islamitische burgers van India', zo probeerde hij de moslims in het land gerust te stellen.

Demonstranten verbranden een beeltenis van premier Narendra Modi in Guwahati, India, op 4 december. © Reuters

In India zijn de voorbije dagen al meer dan twintig mensen om het leven gekomen bij protestmanifestaties tegen de nieuwe burgerschapswet. Die maakt het makkelijker voor bepaalde religieuze minderheden, zoals de hindoes, sikhs, boeddhisten, Jains, Parsi en christenen, uit naburige landen met een moslimmeerderheid om staatsburger van India te worden. De wet geldt echter niet voor moslims. 'De moslims die zonen zijn van de Indiase grond, en wier voorvaderen kinderen van ons moederland zijn, moeten zich niet ongerust maken', zo verklaarde Modi zondag op een meeting van zijn hindoe-nationalistische partij in New Delhi. 'Ik moet de islamitische burgers van India geruststellen dat deze wet niets verandert voor hen.' Modi beschuldigde de grootste oppositiepartij, de Congrespartij, van 'het verspreiden van leugens die stellen dat alle moslims naar detentiekampen zullen gebracht worden'. 'Al die verhalen over detentiekampen zijn leugens, leugens en leugens', riep de premier. Zo'n 14 procent van de 1,3 miljard inwoners van India is moslim. Hoewel de wet niet tegen hen is gericht, lokt het initiatief veel woede uit. Ook zondag trokken opnieuw betogers de straat op in verscheidene steden. Lees ook: De ware plannen van premier Narendra Modi voor India: 'Er is geen plek voor minderheden'