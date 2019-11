In het Duitse weekblad Die Zeit had Roger Hallam, een medeoprichter van de milieubeweging Extinction Rebellion, de Holocaust een 'bijna normale gebeurtenis' in de geschiedenis van de mensheid genoemd.

Genocide heeft zich de voorbije 500 jaar steeds weer voorgedaan, zei Hallam (53). 'Als men eerlijk is, kan men zeggen dat dit bijna een normale gebeurtenis is.' Als voorbeeld gaf hij de gruweldaden in Congo. 'De Belgen waren aan het eind van de 19de eeuw in Congo en hebben het gedecimeerd." Voor Hallam is de Holocaust "de zoveelste rotzooi in de geschiedenis van de mensheid'.

Zijn uitlatingen kregen meteen harde kritiek uit Duitsland. 'De Holocaust zijn meer dan een miljoen doden en wrede foltermethoden. Joden en Jodinnen industrieel vermoorden en willen uitroeien is ongezien onmenselijk. Daar moeten we ons altijd van bewust zijn, waarmee we verzekeren: "nooit meer!"', schreef de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas (SPD), op Twitter.

In een verklaring op Facebook bood Hallam zijn verontschuldigingen aan. 'Het spijt me dat ik die woorden heb gebruikt. Ik wil me verontschuldigen voor het ongenoegen en de pijn die ik heb veroorzaakt.'

Hij erkende dat pogingen om de ene genocide met de andere te vergelijken 'obsceen en aanstootgevend' zijn, 'zeker voor degenen die achtervolgd blijven door herinneringen aan wat er gebeurde en voor al diegenen die mensen verloren van wie ze hielden'. Met zijn uitspraken wilde hij de aandacht van mensen vestigen op 'de ontkenning van de gruwel die klimaatverandering en ecologische ineenstorting met zich meebrengen', verklaarde hij nog.

Na het interview heeft de uitgeverij Ullstein beslist om het nieuwe boek van Hallam over de klimaatverandering niet langer te leveren aan winkels in Duitsland. Het boek zou op 26 november verschijnen.