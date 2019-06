De Amerikaanse Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi heeft zaterdag zwaar uitgehaald naar de onderhandelingstechnieken van president Donald Trump.

'President Trump ondermijnt de vooraanstaande leiderschapsrol van de VS in de wereld door op een roekeloze manier te dreigen met het opleggen van sancties tegen onze goede vriend en buur in het zuiden', zei Pelosi. 'Bedreigingen en driftbuien zijn geen manier om te onderhandelen over buitenlands beleid.'

Trump kondigde vrijdag op Twitter aan dat de VS en Mexico een deal hebben gesloten over de aanpak van illegale migratie. Daarmee wordt de op maandag geplande invoering van importheffingen op Mexicaanse producten opgeschort. Afgesproken is dat Mexico vanaf maandag de Nationale Garde gaat inzetten bij de zuidgrens met Guatemala om de toestroom van migranten te beperken. Daarnaast zullen asielzoekers die de VS inkomen, worden teruggezonden naar Mexico waar ze de aanvraagprocedure moeten afwachten.

Pelosi zei dat ze 'diep teleurgesteld' was dat de VS hun controversieel immigratieprogramma uitbreiden waardoor asielzoekers gedurende de periode van hun asielprocedure teruggestuurd kunnen worden. Bovendien stelt ze dat de echte oorzaken van de migratiecrisis in Centraal-Amerika niet worden aangepakt.