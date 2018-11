Oppositieleider in Bahrein tot levenslang veroordeeld

De leider van oppositiebeweging al-Wefaq was in juni nog vrijgesproken door de rechter. Maar omdat de procureur-generaal in beroep was gegaan, kon nu toch nog een zware celstraf worden uitgesproken. Tegen de uitspraak van zondag kan wel opnieuw in beroep worden gegaan.

Volgens de aanklacht zou Ali Salman geld van Qatar hebben ontvangen in ruil voor informatie over 'de militaire geheimen en de algemene situatie in het land'. Op die manier maakte de oppositieleider zich volgens de rechter schuldig aan spionage 'met als doel het plegen van vijandige acties om de politieke en economische positie van het koninkrijk Bahrein te schaden, het regime omver te werpen en om defensiegeheimen te onthullen.'

De oppositieleider zit momenteel al een gevangenisstraf uit wegens 'aanzetten tot confessionele haat'. De nieuwe beschuldiging kwam er nadat in 2017 een hele reeks soennitische Golfstaten, waaronder Bahrein, blokkades tegen Qatar had opgestart. Het emiraat werd toen verweten het terrorisme te ondersteunen en te nauwe betrekkingen te hebben met het sjiitische Iran.

Bahrein is een nauwe bondgenoot van de VS. Het hoofdkwartier van de Amerikaanse vijfde vloot bevindt zich in een marinebasis in de kleine Golfstaat. Maar het land wordt op een heel autoritaire manier bestuurd. Tijdens de Arabische Lente van 2011 werd een sjiitische opstand op bloedige wijze onderdrukt. Sindsdien werden honderden oppositieleden gevangengenomen.