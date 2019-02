Oppositieleider Guaido daagt Maduro uit met reis naar Colombia, Venezuela sluit grens

In Colombia was een concert aan de gang om humanitaire hulp in het land toe te laten. Guaido, de zelfverklaarde interim-president van Venezuela, die inmiddels steun kreeg van een vijftigtal landen, ontmoette de Colombiaanse regeringsleider Ivan Duque aan het podium. Enkele tienduizenden personen woonden het megaconcert bij in Cúcuta.

Enkele honderden meters daarvandaan, aan de andere kant van de grens met Venezuela, was een tegenconcert aan de gang, vóór president Nicolas Maduro. De krachtmeting tussen Guaido en Maduro, die herkozen raakte via verkiezingen waarvan de rechtmatigheid omstreden is, is zo uitgedraaid op een muzikaal duel.

Venezuela heeft de grens met Colombia afgesloten in de westelijke staat Tachira, die grenst aan Cúcuta. Oppositieleider Juan Guaido is van plan om van daaruit, na afloop van het benefietconcert, humanitaire hulp het land binnen te loodsen.

'Vanwege de serieuze en illegale bedreigingen van de Colombiaanse regering voor de vrede in en de soevereiniteit van Venezuela nam de regering de beslissing om alle bruggen tussen de twee landen in de staat Tachira te sluiten', tweet de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez.

Concert is initiatief van Richard Branson

'Venezuela Live Aid' is een initiatief van de Britse miljardair Richard Branson. Hij verwachtte 250.000 toeschouwers. Roger Waters, de voormalige zanger-bassist van de groep Pink Floyd, spaarde eerder al zijn kritiek niet op het initiatief. Volgens hem wordt het evenement gesteund door de Verenigde Staten, die de socialistische regering in Venezuela ten val wil brengen, en heeft het 'niets te maken met humanitaire hulp'.

Op het programma stonden verschillende Latijns-Amerikaanse artiesten, zoals Luis Fonsi. Er waren geruchten dat ook grotere namen, zoals de Frans-Spaanse artiest Manu Chao of de Britse muzikant Peter Gabriel, zouden deelnemen. Maar die berichten bleken vals.

De stichter van luchtvaartmaatschappij Virgin zegt dat hij via internet 100 miljoen dollar aan giften wil ophalen voor de bevolking Venezuela. Het olierijke land wordt geconfronteerd met de ergste economische crisis uit de geschiedenis, een gevolg van een falend economisch beleid van Caracas.

De VS kondigden ook zware financiële sancties af tegen het land. Guaido beweerde tegenover de pers vrijdagavond dat hij medewerking kreeg van het Venezolaanse leger om de grens te overschrijden. Op die manier daagde hij president Maduro een tweede keer uit.