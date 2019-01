'Oppositiekandidaat Martin Fayulu wint verkiezingen volgens Congolese Kerk'

De bisschoppen stelden donderdag een eerste rapport voor met de bevindingen van hun 40.000 waarnemers, waaruit volgens hen bleek dat er een duidelijke winnaar was, zonder zich evenwel uit te spreken over wie het ging.

Vrijdag reageerde dan de coalitie achter de Congolese president Joseph Kabila, die Cenco beschuldigde van 'partijdigheid' en 'ernstige schendingen van de grondwet.' Volgens hen mag enkel de kiescommissie in Congo resultaten aankondigen. Normaal zouden ten laatste op 6 januari de eerste resultaten van de presidentsverkiezingen worden bekendgemaakt, maar het ziet ernaar uit dat er uitstel komt.

Nu lekt de naam van de winnaar volgens de bisschoppenconferentie dus wel uit: oppositiekandidaat Fayulu. The New York Times baseert zich op een hooggeplaatste westers diplomaat en op een presidentieel adviseur van Kabila. De diplomaat getuigde anoniem, wegens het diplomatieke protocol. Fayulu lag ook al voorop in de peilingen, met bijna 30 procentpunt voor de kandidaat van het regime, Emmanuel Ramazani Shadary.

Vrijdagavond vond over de Congolese presidentsverkiezingen een vergadering achter gesloten deuren plaats in de VN-Veiligheidsraad. Er werd bijna twee uur vergaderd, maar de leden raakten het niet eens over een gemeenschappelijke tekst. Volgens een diplomaat aan het Franse persagentschap AFP vonden verschillende landen het nog te vroeg om met een verklaring naar buiten te komen. Dinsdag komt de VN-Veiligheidsrad opnieuw bijeen, in openbare zitting.