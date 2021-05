De Russische oppositiegroep Open Rusland heft zichzelf op. De door Kremlincriticus Michail Chodorkovski opgerichte organisatie wil zo voorkomen dat leden straks worden vervolgd door de autoriteiten, schrijft nieuwssite The Moscow Times donderdag.

De organisatie maakt zich zorgen over wetgeving die nu wordt behandeld door het parlement. Die voorziet in een strengere aanpak van Russen die 'onwenselijke' organisaties steunen. Open Rusland kreeg dat label in 2017.

'We doen dit om strafvervolging te voorkomen', zei directeur Andrei Pivovarov van de oppositiegroep. 'Er komen binnenkort verkiezingen aan en de regering is bereid om alles te doen om onafhankelijke politici tegen te werken.'

Het Kremlin heeft al gereageerd en ontkent dat het probeert om tegenstanders van het politieke toneel te weren. De woordvoerder van president Poetin zei dat het wel goed zit met de pluriformiteit in de Russische politiek.

Toch maken ook andere oppositiegroepen zich zorgen. Het politieke netwerk van oppositieleider Aleksej Navalny besloot onlangs ook al om zichzelf op te heffen. De autoriteiten willen die groep op een lijst met extremistische organisaties zetten.

Chodorkovski, een voormalige oliemagnaat, richtte Open Rusland in 2001 op. De beweging werd tussen 2006 en 2014 tijdelijk opgeheven, totdat Chodorkovski de groep na zijn vrijlating uit de gevangenis nieuw leven inblies.

