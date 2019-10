In Kosovo heeft de oppositie de vervroegde parlementsverkiezingen van zondag gewonnen. Dat blijkt zondagavond uit de cijfers van de centrale kiescommissie van het land. De kiezers duwen daarmee de voormalige guerillaleiders na een decennium aan de macht naar de uitgang.

Na het tellen van ruim driekwart van de stemmen blijken de oppositiepartijen Vetevendosje (Zelfbeschikking) en de Democratische Liga van Kosovo (LDK) respectievelijk 26,04 procent en 25,21 procent van de stemmen te hebben binnengehaald. Ze doen daarmee een pak beter dan de twee belangrijkste partijen van de huidige regeringscoalitie, de Democratische Partij van Kosovo (PDK) van president Hashim Thaçi (21,18 procent) en de AAK, de Alliantie voor de Toekomst van Kosovo (11,67 procent).

'We aanvaarden het verdict van het volk. De PDK gaat in de oppositie', verklaarde partijleider Kadri Veseli inmiddels. Eerder op de avond had de partij zich nog, net als de twee oppositiepartijen, uitgeroepen tot overwinnaar van de verkiezingen.

Bij gebrek aan een absolute meerderheid in het 120 zetels tellende parlement in Pristina zal er gezocht moeten worden naar een coalitie. Een coalitie tussen LDK en Vetevendosje werd vooraf door waarnemers als de meeste geloofwaardige hypothese gezien.

De vervroegde verkiezingen in Kosovo kwamen er omdat de 51-jarige premier Ramush Haradinaj in juli had beslist een stap terug te zetten, omdat hij voor het Kosovotribunaal in Den Haag zal moeten verschijnen. Servië beschuldigt hem namelijk van oorlogsmisdaden tegen het Servische volk tijdens de Kosovo-oorlog (1998-1999). Haradinaj - bijgenaamd 'Rambo' - was commandant van de rebellenbeweging UCK, die twintig jaar geleden voor Kosovaarse onafhankelijkheid vocht.

De uitdagingen voor de komende Kosovaarse regering zijn erg groot. Kosovo is nog altijd een van de armste landen van Europa en heeft bovendien te maken met welig tierende corruptie en hoge werkloosheidscijfers. Zo zit zowat een derde van de bevolking zonder werk. Daarnaast moet ook de grootschalige emigratie worden aangepakt. Al meer dan 200.000 Kosovaren hebben het land namelijk verlaten, sinds het in 2008 de onafhankelijkheid uitriep. Een erg hoog aantal voor een land dat momenteel maar 1,8 miljoen inwoners telt. Tot slot blijft de moeilijke verstandhouding met Servië, dat weigert de onafhankelijkheid van Kosovo te erkennen, eveneens een belangrijk politiek probleem vormen.