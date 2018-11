Oppositie wint verkiezingen in grote steden van Polen, conservatieven domineren in regio's

Volgens de exitpolls waarover de grote televisiezenders van het land berichtten, haalden de kandidaten van de oppositie in Krakau, Gdansk en Kielce ruim 64 procent van de stemmen in de tweede ronde van de verkiezingen. In de eerste ronde behaalden de oppositiekandidaten meer dan 50 procent van de stemmen in Warschau, Lodz, Poznan, Lublin en Wroclaw.

Als dit resultaat bevestigd wordt door de kiescommissie, betekent het een belangrijke terugslag voor de regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) van Jaroslaw Kaczynski in de grote steden. De PiS ging er bij de eerste ronde op 21 oktober wel sterk op vooruit in de regio's.

De conservatieve partij is de grootste in negen van de zestien regionale parlementen, met een absolute meerderheid in zes daarvan. Voor die verkiezingen had de partij in slechts één regionaal parlement zo'n meerderheid.

De alliantie tussen het Burgerplatform (PO) van onder meer Europees president Donald Tusk en Nowocszesna (Modern) is de grootste in zeven regionale parlementen, maar behaalt pas in een daarvan de meerderheid.