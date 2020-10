In Litouwen heeft de conservatieve oppositiepartij Vaderland Unie zondag de tweede ronde van de parlementsverkiezingen gewonnen en 49 van de 141 zetels in het parlement binnengehaald.

Dat blijkt zondagavond uit de eerste resultaten. De Unie van Boeren en Groenen (LVZS) van premier Saulius Skvernelis eindigde op 32 zetels.

Bijna 2,5 miljoen kiezers waren opgeroepen te gaan stemmen voor 68 rechtstreekse mandaten in het 141 zetels tellende parlement in Vilnius. Volgens de kiescommissie bracht 39,7 procent van hen zijn stem uit.

Omwille van sterk stijgende coronacijfers werd voor het eerst stemmen vanuit een auto toegelaten. In de stembureaus moest een mondmasker gedragen worden en moesten de afstandsregels nageleefd worden.

Dat blijkt zondagavond uit de eerste resultaten. De Unie van Boeren en Groenen (LVZS) van premier Saulius Skvernelis eindigde op 32 zetels. Bijna 2,5 miljoen kiezers waren opgeroepen te gaan stemmen voor 68 rechtstreekse mandaten in het 141 zetels tellende parlement in Vilnius. Volgens de kiescommissie bracht 39,7 procent van hen zijn stem uit. Omwille van sterk stijgende coronacijfers werd voor het eerst stemmen vanuit een auto toegelaten. In de stembureaus moest een mondmasker gedragen worden en moesten de afstandsregels nageleefd worden.