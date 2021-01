Ondanks de aanhoudende humanitaire crisis in Venezuela won de partij van president Nicolas Maduro in december de verkiezingen. Deze week treedt het nieuwe parlement aan.

'Bijna tien miljoen Venezolanen hebben onvoldoende te eten', zegt Leopoldo Lopez, 'en al meer dan vijf miljoen Venezolanen zijn hun land ontvlucht.' Lopez is de bekendste oppositieleider van Venezuela. Hij is de politieke mentor van Juan Guaido, de parlementsvoorzitter die zichzelf in 2019 tot interim-president uitriep en die werd erkend door onder meer de VS en de Europese Unie. Lopez kreeg al in 2014 veertien jaar celstraf omdat hij Nicolas Maduro een dictator had genoemd. Na vier jaar werd de straf omgezet in huisarrest. In oktober 2020 slaagde hij erin via de Spaanse ambassade in Caracas naar Colombia te vluchten. Hij is nu verenigd met zijn familie, die al enkele jaren in Spanje woont. Op 6 december 2020 won de partij van Maduro 253 van de 277 zetels in het nationaal parlement. Hoe ziet u die overwinning van Maduro? Leopoldo Lopez: Maduro kon alleen winnen door verkiezingsfraude te plegen. In Venezuela zijn er geen checks and balances meer. Zowel de wetgevende, de uitvoerende als de rechterlijke macht wordt rechtstreeks aangestuurd door de regering. De parlementsverkiezingen hebben geen enkele legitimiteit. Omdat de belangrijkste oppositieleiders zich niet kandidaat mochten stellen, heeft de oppositie de verkiezingen geboycot en kwam maar een derde van de kiezers opdagen. Meerdere landen erkennen de uitslag niet en blijven de parlementsleden die in 2015 werden verkozen als enige legitieme vertegenwoordigers beschouwen. In principe kan Juan Guaido in 2021 het interim-presidentschap niet langer claimen, omdat hij niet langer parlementsvoorzitter zal zijn. Toch vragen wij de internationale gemeenschap om Guaido als president te blijven erkennen en hem de opdracht te geven om nieuwe, vrije en legitieme verkiezingen te laten organiseren. De Amerikaanse president Donald Trump had duidelijke sancties genomen tegen Maduro. Hoe zal zijn opvolger, Joe Biden, met Venezuela omgaan? Lopez: De Amerikaanse Senaat heeft onlangs de VERDAD Act (Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance and Development) goedgekeurd, waarmee de VS president Guaido willen steunen om Venezuela van de dictatuur van Maduro te bevrijden en vrije en eerlijke verkiezingen te organiseren. Misschien zal Biden andere accenten leggen, maar hij zal Maduro zeker niet als president erkennen. Wat vindt u van de houding van Europa ten aanzien van Venezuela? Lopez: De Europese Unie heeft al meer dan tweehonderd economische sancties genomen tegen Maduro. Hoewel de EU, de VS en de landen van de Groep van Lima pogingen ondernemen om Maduro en zijn mensonterende beleid aan te pakken, ontbreekt het nog aan gecoördineerde informatie. Zo is er de voorbije jaren veel illegaal goud geëxploiteerd in Venezuela, waarbij mensen als slaven moesten werken zonder dat ze er loon voor kregen. De VS hebben nu duidelijke afspraken gemaakt dat dat goud niet verder verkocht mag worden. President Guaido heeft me nu gevraagd de internationale gemeenschap nog beter te informeren over Venezuela en over de maatregelen die andere landen nemen. Daar ga ik me de komende maanden mee bezighouden.