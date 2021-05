De oppositie in Wit-Rusland plant nieuwe betogingen tegen president Alexander Loekasjenko. De bevolking wordt via sociaalnetwerksites opgeroepen om op zondag 9 mei de straat op te gaan.

De voormalige minister van Cultuur Pavel Latushko, die momenteel in Polen woont, zei aan de Duitse media dat de oppositie in Wit-Rusland nieuwe protesten tegen president Alexander Loekasjenko plant. Latushko maakt deel uit van de Coördinatieraad van de oppositie, die een vreedzame machtsoverdracht in Wit-Rusland nastreeft.

Loekasjenko is ruim een kwart eeuw aan de macht in Wit-Rusland. Hij werd in augustus vorig jaar herkozen met 80 procent van de stemmen, maar volgens de oppositie is er sprake van verkiezingsfraude.

Daarop zijn de Wit-Russen maandenlang op straat gekomen om te protesteren tegen 'de laatste dictator van Europa'. De ordediensten traden vaak hardhandig op tegen de demonstranten.

De voorbije maanden werden vooral kleinere manifestaties georganiseerd.

De oppositieleden hebben niet toevallig 9 mei uitgekozen als datum voor het nieuwe protest in Wit-Rusland. Komende zondag wil de voormalige Sovjetrepubliek, net als Rusland, met een militaire parade herdenken dat er 76 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

