Zondag zijn opnieuw een 175-tal mensen, onder wie 136 Belgen, geëvacueerd vanop de luchthaven van Kaboel naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Dat heeft woordvoerder Marie Cherchari van de FOD Buitenlandse Zaken bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie met Defensie en Asiel en Migratie over de evacuatiemissie Red Kite in Afghanistan.

Met vier rotaties met C-130's tussen Kaboel en Islamabad zijn zondag in totaal 175 mensen geëvacueerd, onder wie 136 Belgen, verscheidene Nederlanders en een Amerikaanse diplomaat.

Maandag worden in België twee vluchten verwacht vanuit Islamabad met 400 geëvacueerden.

Ondertussen hebben de 34 geëvacueerde Belgen en familieleden uit Afghanistan die zaterdag naar de kazerne van Peutie werden gebracht, de kazerne al kunnen verlaten. Dat meldt de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (Vooruit).

Of er in de toekomst nog geëvacueerden zullen opgevangen worden in Peutie, is nog niet duidelijk, zegt Bonte nog. 'Het is wel onze ambitie om waar nodig zoveel mogelijk geëvacueerden met de juiste papieren op te vangen in de kazerne.'

