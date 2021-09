In de Tunesische hoofdstad Tunis is zaterdag een man bezweken aan zijn verwondingen, nadat hij zichzelf in brand had gestoken.

De actie deed denken aan die van een Tunesische arbeider die de start van de Arabische Lente betekende.

De 35-jarige man stak zichzelf in brand op Habib Bourguiba Avenue. Hij werd met derdegraadsbrandwonden snel overgebracht naar het ziekenhuis. Plaatselijke media meldden zaterdagavond dat de man aan zijn verwondingen is overleden.

Een motief voor zijn wanhoopsdaad is nog niet bekend. De actie doet denken aan die van Mohamed Bouazizi, de 26-jarige verkoper die zichzelf eind 2010 in brand stak en zo de Tunesische revolutie ontketende die een eind maakte aan het bewind van president Zine el Abidine Ben Ali. Daarmee werd de Arabische Lente ook in andere landen in de regio op gang gebracht.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

